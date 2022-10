Le parole di Davide Nicola dopo la vittoria della Salernitana all’Olimpico contro la Lazio: «Abbiamo lavorato bene»

Per i microfoni di DAZN, Davide Nicola ha commentato la gara contro la Lazio. Le sue parole:

PRESTAZIONE– «Siamo molto soddisfatti della partita che abbiamo fatto. Nel primo tempo, per almeno mezz’ora, abbiamo fatto bene, anche se accompagnavamo poco quando attaccavamo. Quando la Lazio pressava alto, abbiamo giocato da squadra. Siamo stati compatti e abbiamo giocato da squadra. Vincere qui non era facile, visto il livello dei biancocelesti.».

LAVORO– «Noi giochiamo sulla base di come la prepariamo. Poi ci sta perdere qualche partita, specie per chi, come noi, è al secondo anno di Serie A. Abbiamo lavorato bene, sfruttando le certezza che avevamo acquisito durante il ritiro».

