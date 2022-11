Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match perso con la Cremonese

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con la Cremonese.

PAROLE – «I ragazzi oggi hanno dato tutto. Mi dispiace per l’episodio del rigore, ma lo accetto. A me non interessano queste dinamiche, ma la prestazione della mia squadra. La Cremonese non è da sottovalutare e infatti non lo abbiamo fatto. Peccato, ce l’avevamo quasi fatta ma i ragazzi hanno comunque fatto uno step in avanti. E poi bisogna dare merito agli avversari, perché ci sono anche loro in campo. Noi abbiamo fatto una buona partita, ma dopo certe gare è difficile ripetersi eppure oggi lo abbiamo fatto: pensiamo ad affrontare un impegno per volta».

L’articolo Salernitana, Nicola: «Mi dispiace per l’episodio del rigore, ma lo accetto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG