Piatek, attaccante della Salernitana, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Lecce: le dichiarazioni

Piatek ha parlato a Sky Sport prima di Salernitana-Lecce.

LE PAROLE – «Giochiamo in casa e dobbiamo vincere e basta. Spero di riuscire a fare gol per i tifosi e per i tre punti. Devo fare gol, è il mio lavoro e sono totalmente concentrato su questo».

L’articolo Salernitana, Piatek: «Devo fare gol per vincere, sono totalmente concentrato» proviene da Calcio News 24.

