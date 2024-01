Salernitana Roma, match valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Salernitana Roma, valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Primi minuti di controllo del pallone della Roma, che sembra perfettamente in grado di controllare il gioco, ma la difesa della Salernitana si piazza bene dietro e i giallorossi finiscono ad avere un palleggio abbastanza sterile. Meglio i padroni di casa, che tirano molto di più, prima aproffittando degli spazi in ripartenza con un ottimo Candreva e poi, attorno alla mezzora, prendendo sempre più confidenza e iniziando a contendere il possesso palla agli avversari. In quei minuti l’occasione più ghiotta del primo tempo, con Bradaric che impegna Rui Patricio. La Roma si vede solo nel finale con una punizione di Pellegrini da posizione defilata, ma concluso lontano dalla porta. Primo tempo che si chiude con il risultato ancora fermo sullo 0-0, con i padroni di casa sicuramente migliori rispetto ai giallorossi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Daniliuc; Sambia, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Mancini, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi.

