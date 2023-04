Le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, nel pre partita della gara contro l’Inter. Tutti i dettagli

Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara tra Salernitana ed Inter.

LE PAROLE – A me l’inchiesta non ha disturbato perchè sono cose che non posso controllare, il direttore mi ha aggiornato ma io mi sono occupato di quello che posso. Mi sono preoccupato di far credere ai ragazzi così come credo io a vincere questa partita.

