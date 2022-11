Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, ha presentato in conferenza stampa da San Siro la sfida di domani contro il Milan

Intervenuto da San Siro in conferenza stampa, Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, ha dichiarato:

«Per noi è una finale, e le finali vuoi vincerle. Siamo molto felici di vedere tanto entusiasmo e tanto supporto da parte dei nostri tifosi, ce ne eravamo accorti già in aeroporto. Anche a Stamford Bridge insieme a loro è stata una serata storica. Faremo di tutto per non deluderli. Giocare a San Siro? Anni fa ero qui per un torneo giovanile internazionale, abbiamo fatto un tour dello stadio. Era già gigantesco allora. Uno stadio leggendario che non vedo l’ora di vivere dal vivo”. Sulla qualificazione: “Siamo riusciti a ottenere la qualificazione l’anno scorso, è stata una sensazione incredibile. Vogliamo rivivere queste emozioni anche domani».

