Alexis Saelemaekers timbra il suo primo gol in Champions League nel primo tempo di Salisburgo Milan

C’è gloria per Alexis Saelemaekers. Il belga timbra il gol dell’1-1 alla Red Bull Arena nel primo tempo di Salisburgo-Milan. Per l’ex Anderlecht si tratta del primo gol stagionale e della sua prima rete in carriera in Champions League.

