Il capitano del Salisburgo, Andreas Ulmer, ha parlato di Marko Arnautovic, nuovo attaccante dell’Inter che sfiderà in Champions League

Intervenuto ai canali ufficiali del Salisburgo, Andreas Ulmer, capitano della squadra austriaco, ha detto la sua su Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter che dovrà affrontare ai gironi di Champions League.

LE PAROLE – «Sono felice di poter rivedere Roger Schmidt e non vedo l’ora di incontrare Marko Arnautovic. È davvero un buon attaccante, lo ha dimostrato la scorsa stagione nel campionato italiano. Se sarà in forma, sarà un avversario molto difficile da affrontare. Penso che siamo capitati un un gruppo davvero forte, ma abbiamo le qualità giuste se sapremo giocare con il nostro stile. Il nostro obiettivo in questo girone difficile è restare in Europa la prossima primavera».

