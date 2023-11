Salvai dopo Como Juventus Women: «Il gol numero 600 è una liberazione, ci sentiamo più forti». L’intervista

(Inviato a Como) – Salvai ha concesso un’intervista dopo la vittoria della Juventus Women contro il Como per 0-3.

SEICENTESIMO GOL DELA JUVENTUS WOMEN – «E’ sicuramente un traguardo bellissimo. Sono tanti 600 gol e personalmente sono contenta di averlo segnato. E’ stato un periodo non felicissimo per me, ho avuto un inizio di stagione un po’ così. Segnare questo gol è un po’ una sorta di liberazione e d ripartenza personale. La cosa più importante era la vittoria della squadra dopo la sconfitta dello scorso weekend. Spero di aver dato più fiducia alle compagne per vincere la partita».

L’IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «Come dico sempre di partite facili quest’anno non ce ne sono e il Como ha dimostrato più di una volta di essere un grande squadra. Noi oggi al al di là del risultato volevamo mettere in campo una bella prestazione e ci siamo riuscite. E’ stata una prova di grande maturità di tutta la squadra».

SENSAZIONE DI ESSERE PIU’ FORTI DELL’ANNO SCORSO – «Questa sensazione dobbiamo avercela. Siamo la Juventus e non possiamo scendere in campo impaurite o intimorite, ma sempre motivate, con coraggio, con la convinzione di essere la Juventus e di essere fiduciose le une verso le altre. Oggi questo si è visto».

SU SLISKOVIC – «Gloria credo che la vedrete presto sui campi, lo spero per lei. Per me ha un grandissimo futuro come difensore. In allenamento con lei ci divertiamo sempre molto. Meglio avercela in squadra che contro…».

