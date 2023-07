Lazar Samardzic sembra avere parecchio mercato: sulle sue tracce c’erano già Milan ed Inter, ma adesso la concorrenza aumenta

L’Inter sembra aver sondato il terreno per l’eventuale acquisto di Lazar Samardzic, che potrebbe rappresentare il piano B, in caso di mancato arrivo di Davide Frattesi. Sulle tracce del centrocampista dell’Udinese c’era già il Milan ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche un’altra big italiana ci sta facendo più di un pensierino.

Si tratta della Roma, che sembra gradire molto il giovane centrocampista serbo, e lo ha inserito nella propria lista dei desideri insieme a Musah e Frattesi.

L’articolo Samardzic, aumenta la concorrenza dell’Inter: si inserisce una big italiana proviene da Inter News 24.

