Gabriele Cioffi ha parlato ai DAZN di Samardzic: «Oggi ho visto un giocatore che non accettava la situazione della squadra»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Genoa. Le parole sull’obiettivo bianconero Lazar Samarzdic.

COSA MANCA A SAMARDZIC? – «Giocare, vivere le partite, assumersi responsabilità. Oggi ho visto un giocatore che non accettava la situazione della squadra, non è facile prendere una squadra in meno quando c’è più di un giocatore non al suo massimo. Ne avrei cambiati quattro all’intervallo, dobbiamo riscoprirci per il buono che abbiamo fatto».

