Juve Frosinone: Allegri, in conferenza, ha parlato degli avversari che tra poco giocheranno allo Stadium. Le parole

Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ha commentato gli avversari alla vigilia di Juve Frosinone. Le dichiarazioni:

SQUADRA «Spero di indovinare la formazione (ride ndr), senno in panchina ci saranno giocatori pronti ad entrare ed aggiustarla. Il Frosinone con la Roma ha tirato 15-17 volte in porta, crea tanto e non si ferma mai, con un ottimo allenatore e giocatori bravi tecnicamente».

