Arrivano alcuni chiarimenti sulla trattativa per l’arrivo all’Inter di Lazar Samardzic: i dettagli dell’operazione con l’Udinese

L’Inter ha trovato un principio d’accordo per l’arrivo di Lazar Samardzic. Il calciatore ha detto sì ai nerazzurri, trovando l’intesa per il suo contratto. Anche con l’Udinese sono stati fatti importanti passi avanti e sono state concordate le cifre dell’affare.

Come sottolinea il giornalista Pasquale Guarro su Twitter, nella giornata di lunedì sono previsti nuovi contatti tra i due club per limare gli ultimi dettagli. Il centrocampista serbo arriverà in nerazzurro per 15 milioni di euro più l’inserimento di Giovanni Fabbian che si trasferirà ai bianconeri, ma con i nerazzurri che conserveranno una clausola per la recompra.

L’articolo Samardzic Inter, le vere cifre dell’operazione: la verità su Fabbian proviene da Inter News 24.

