Walter Sabatini si è interrogato sulla vicenda di Samardzic e l’affare saltato con l’Inter, provando a motivarne il comportamento

Ospite a Gianlucarossitv su Youtube, Walter Sabatini torna sull’incresciosa vicenda di mercato legata a Lazar Samardzic e il suo approdo saltato all’Inter.

SAMARDZIC E INTER- «Vicenda Samardzic? Sono rimasto scandalizzato perché inquinare una vicenda sportiva così bella come quella dell’Inter per una mera questione economica è da scandalo. L’Inter ha semplicemente provato a portare il giocatore in nerazzurro, non ha cambiato le carte in tavola. Poi dopo sono subentrate richieste che hanno inquinato la vicenda. L’Inter ha fatto un’operazione tecnica importante, rischiando anche perché il ragazzo è molto giovane. Quindi non era detto che avrebbe sopportato il peso di questa maglia. Ma oltre questo l’Inter non poteva fare, sono intervenuti fattori non sportivi e il club si doveva fermare. Sono sorpreso e perplesso».

L’articolo Samardzic Inter, Sabatini è scandalizzato: «Forse l’ha fatto per questo» proviene da Inter News 24.

