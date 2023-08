Samardzic-Inter, trattativa in stand by: decisive le richieste del padre, nuovo procuratore del giocatore

Sembra essersi arenata la trattativa quasi chiusa per Lazar Samardzic, che oggi avrebbe dovuto mettere la firma sul contratto che l’avrebbe legato all‘Inter.

Come ci riporta Cronache di Spogliatoio, il padre e agente del calciatore oggi ha cambiato i termini dell’accordo, chiedendo 300 mila euro di commissioni. L’Inter al momento non vuole scendere a compromessi e non vuole accettare le nuove richieste dell’entourage.

L’articolo Samardzic-Inter, trattativa in stand by: decisive le richieste del padre proviene da Inter News 24.

