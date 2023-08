Schouten Milan: l’obiettivo a centrocampo va al PSV! Affare chiuso, TUTTE le cifre per il colpo dal Bologna

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bologna ha chiuso per la cessione di Schouten al PSV: operazione da 15 milioni di euro.

Il giocatore è ora in panchina nella partita contro il Cesena e poi andrà in Olanda. Su di lui erano posati anche gli occhi del Milan, ma i rossoneri non hanno affondato il colpo e il club olandese ne ha approfittato.

