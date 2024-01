Samardzic Juve, il Napoli fa sul serio! Trattativa per gennaio. Le ULTIME novità sul suo futuro

Come rivelato da Fabrizio Romano, è in corso la trattativa tra il Napoli e il padre di Lazar Samardzic. Colloqui in corso per negoziare le condizioni personali.

La trattativa tra Napoli e Udinese sta già procedendo bene, aggiunge l’esperto di mercato. La Juventus è dunque avvisata.

