Samardzic Juve, nuova incursione: il serbo ha dubbi sul Napoli e non ha ancora dato l’ok definitivo ai partenopei

La Juve è in pressione su Samardzic per il mercato di giugno. A riportare la notizia è Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport.

Per il giornalista è forse questo uno dei motivi per cui il serbo ha dei dubbi, sta prendendo tempo col Napoli e non abbia dato ancora l’ok definitivo ai partenopei. E’ da registrare, quindi, una nuova incursione della Juve per Samardzic.

The post Samardzic Juve, nuova incursione: il serbo ha dubbi sul Napoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG