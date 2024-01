Koopmeiners Juve, c’è stato un tentativo per il mercato di gennaio: la rivelazione sul match winner di Milan Atalanta

La Juve aveva cercato di capire la fattibilità e la formula di un eventuale trasferimento di Koopmeiners per il mercato di gennaio, ma l’Atalanta non ha aperto alla cessione perché vuol far finire la stagione del match winner della partita col Milan.

A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport. il quale ha aggiunto che la Dea, in estate, ha rifiutato 48 milioni dal Napoli.

