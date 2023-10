Samardzic Juve, resiste anche un’alternativa al centrocampista serbo: il giocatore si candida già per gennaio

Come spiega la Gazzetta dello Sport, la Juve ha già pronta un’alternativa a Lazar Samardzic nel caso in cui dovesse saltare l’affare con l’Udinese per l’arrivo del giocatore serbo.

Il nome è sempre quello di Hojbjerg del Tottenham. Il danese è in uscita dal club londinese e vorrebbe cambiare aria già a gennaio: da Torino lo sanno e, per questo, non escludono il suo nome dalla lista per rinforzare il centrocampo.

