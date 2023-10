Massimo Giletti, conduttore e noto tifoso della Juventus, ha così parlato della recente situazione in casa bianconera

Massimo Giletti, a Radio Serie A, ha così parlato della situazione attuale in casa Juventus.

LE PAROLE – «La Juventus è in grandissima difficoltà, paga un peso altissimo per le scelte fatte in questi anni. Da tifoso la positività al doping di Pogba mi ha trovato contento. Questo lo uso come paradosso, ma rischiavamo di pagare per altri due anni 12 milioni lordi all’anno per un giocatore che comunque sarebbe sceso in campo pochissimo. Scelta gravemente sbagliata per uno che a Manchester aveva saltato diverse partite. Con la perdita anche di Fagioli non abbiamo centrocampo e non abbiamo neanche difesa, se si fa male qualcuno non ci sono riserve. Siamo ridotti a sperare che a gennaio possa tornare qualcuno dei giovani che abbiamo dato al Frosinone. Il quarto posto è una sconfitta per la storia della Juve, ma ha ragione Allegri a dire che l’obiettivo può solo essere quello».

