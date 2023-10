Spinazzola Juve, ritorno in estate in bianconero per l’esterno? E’ stata presa una decisione sul suo futuro: le ultime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sarà alcun ritorno alla Juve per Leonardo Spinazzola, il cui contratto con la Roma va in scadenza a giugno prossimo.

Il giocatore potrebbe infatti lasciare i giallorossi già a gennaio per volare in Arabia Saudita, lì dove riuscirebbe a strappare l’ultimo importante contratto della sua carriera.

