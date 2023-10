Corona nel mirino di Capuano: «La Rai l’ha ospitato a pagamento per offendere Spalletti». La frecciata del giornalista

Ha fatto e continua a far discutere la partecipazione di Fabrizio Corona alla trasmissione Avanti Popolo su Rai 3 in cui ha parlato del caso scommesse che coinvolge anche Fagioli della Juve. Il giornalista Giovanni Capuano, via Twitter, non ha risparmiato una frecciatina a Corona.

LA FRECCIATA DI CAPUANO – «In pratica la Rai ha ospitato a pagamento Corona per offendere Spalletti. Bene ma non benissimo».

The post Corona nel mirino di Capuano: «La Rai l’ha ospitato a pagamento per offendere Spalletti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG