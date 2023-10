Squalifica Fagioli: atteso per oggi il dispositivo della FIGC che darà inizio ai 7 mesi di stop del centrocampista della Juve

Fagioli ha ricevuto due giorni fa la notizia della squalifica, legata al suo coinvolgimento per il caso scommesse, per 7 mesi più altri 5 commutati in prescrizioni alternative.

La squalifica del centrocampista della Juve non è ancora partita. L’inizio del lungo stop vero e proprio, come spiegato da Sky Sport, comincerà dal momento in cui la FIGC pubblicherà sul suo sito il dispositivo ufficiale, atteso nella giornata di oggi.

