Samardzic Milan, Cioffi non si nasconde: lo ha detto sull’obiettivo rossonero in vista della prossima estate

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato così di Lazar Samardzic, obiettivo del mercato Milan in vista della prossima estate.

CIOFFI – «Deo gratias che è finito, non è stata una sessione semplice, con diversi ragazzi che sono andati altrove. Giannetti è un acquisto importante e la permanenza di Samardzic e Perez per me sono due nuovi acquisti»

