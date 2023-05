Le ultime sulla cessione della Sampdoria da Ferrero a Radrizzani. Tutti i dettagli sul futuro del club blucerchiato

Secondo quanto riportato da SampNews24, sarebbe sempre piaciuto vicino il passaggio di proprietà della Sampdoria da Massimo Ferrero ad Andrea Radrizzani.

Il CdA blucerchiato ha ricevuto in serata il via libera a procedere con l’aumento di capitale, che verrà effettuato dal duo Radrizzani-Manfredi tramite Across Fiduciaria. La Sampdoria inizierà così il prossimo campionato di Serie B con quattro punti di penalizzazione, che potrebbero diventare tre in caso di sentenza favorevole sul ricorso. Una volta completata tale procedura, Radrizzani e Manfredi completeranno l’iter per l’acquisto del club.

