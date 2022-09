In casa Sampdoria sono finiti gli alibi per mister Giampaolo: con il Monza il tecnico non ha più possibilità di sbagliare

La Sampdoria ha perso tutti gli scontri diretti in questo avvio di campionato. Le partite contro la Salernitana, l’Hellas Verona e lo Spezia hanno portato nelle casse dei blucerchiati zero punti in classifica. C’è però un dettaglio non di poco conto: la Sampdoria ha perso tutti gli scontri diretti, è vero, ma in trasferta.

In casa Marco Giampaolo e la sua squadra hanno incontrato solo le “big”: Juventus, Lazio e Milan. Ora arriva il Monza che non è solo la prima squadra neopromossa ad affacciarsi tra le mura del Ferraris, ma è anche il primo scontro diretto da non fallire. Nessun alibi per il tecnico della Sampdoria: due settimane di tempo per lavorare, complice la sosta, una squadra di pari livello da battere per ripartire. Un solo risultato accettabile: la vittoria.

L’articolo Sampdoria, alibi finiti per Giampaolo: con il Monza vietato sbagliare proviene da Calcio News 24.

