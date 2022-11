Le parole di Tommaso Augello ai canali ufficiali blucerchiati dopo la sconfitta con la Fiorentina: «Possiamo rialzarci da questa situazione»

L’esterno sinistro della Sampdoria Tommaso Augello ha commentato la sconfitta con la Fiorentina:

KO– «Il primo tempo lo abbiamo giocato alla pari della Fiorentina dal punto di vista di carattere, determinazione e voglia. Abbiamo preso gol subito, ma abbiamo dato il massimo. Quell’episodio non ci ha cambiato la partita, a differenza del secondo gol che ci ha tagliato le gambe. Da lì non siamo stati bravi a reagire e riaprire la partita. La partita non è finita a 40 minuti dalla fine, nemmeno sul 2-0».

L'articolo Sampdoria, Augello: «Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Partita finita 40 minuti prima» proviene da Calcio News 24.

