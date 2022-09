Sampdoria, Francesco Caputo può partire durante il mercato di gennaio: su di lui c’è un club di Serie A

Torna di moda il nome di Francesco Caputo in casa Lazio. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il bomber della Sampdoria potrebbe rientrare nei radar biancocelesti a gennaio dopo che in estate l’affare non è andato a buon fine.

Per il momento si tratta di voci di mercato, ma l’intenzione del club biancoceleste è quella di fornire a Sarri un vice Immobile vero e proprio, senza dover adattare Cancellieri.

L’articolo Sampdoria, Caputo può partire a gennaio: su di lui un club di A proviene da Calcio News 24.

