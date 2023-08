Le parole di Evelina Christillin sulla situazione della Sampdoria femminile: «Non critico la nuova proprietà, ma non affossino il progetto»

Sono giorni roventi per il futuro della Sampdoria Women, regolarmente iscritta al prossimo campionato di Serie A Femminile ma in attesa dell’accordo definitivo tra un gruppo di investitori e la nuova proprietà blucerchiata. Sul piatto un’offerta per il pagamento di più del 50% dei costi annuali, con la restante parte sovvenzionata dalla FIGC. A tal proposito si è espressa Evelina Christillin, consigliere FIFA, a La Repubblica.

SAMPDORIA WOMEN – «Io non voglio criticare la nuova proprietà della Samp, la gestione della società, so che hanno dovuto affrontare e lo stanno ancora facendo molti problemi, nel passaggio da una conduzione all’altra, ma non posso credere che davvero facciano morire il calcio delle donne a Genova, una città che sento anche mia, visto che mia madre era genovese e lo sono molti miei parenti. Il movimento ha conquistato il professionismo, è diventato una cosa molto seria, a livello mondiale ha un seguito enorme, in Nuova Zelanda, ad Auckland, a Wellington ho visto stadi sempre pieni e un livello di gioco, parlo dal punto di vista tecnico, altissimo, oltreché di partecipazione. Noi in Italia abbiamo 34 mila tesserate, siamo ancora indietro, paesi come la Spagna ne hanno il doppio, ma stiamo crescendo. E’ un mondo che va sostenuto, un calendario con una X al posto della Sampdoria sarebbe un danno d’immagine enorme, uno schiaffo tremendo».

APPELLO – «Mi rivolgo ai genovesi, fate qualcosa, non è possibile che non ci sia nessuno disposto a tirare fuori quel milione, o anche un milione e mezzo, che salverebbe tutto. Questo è stato il club di Vialli, di Mancini, la “bella stagione” non può essere declinata solo al maschile. Nel 2024 Genova sarà capitale europea dello sport, con che faccia si presenta se fa naufragare il progetto Samp femminile?».

