La Sampdoria ha dato nuovamente fiducia ad Andrea Pirlo sulla panchina ma sullo sfondo circolano già voci su Inzaghi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico dovrà cambiare qualcosa per far svoltare gioco e risultati. Il 4-4-2 è la strada e ora c’è ansia per Pedrola uscito malconcio dall’ultima gara contro il Catanzaro.

