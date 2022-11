Al Ferraris, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Ferraris, Sampdoria e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23.

Sampdoria Fiorentina 0-1 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris

3′ Gol di Bonaventura – Parte Kouame che supera due linee di pressione, offre a Ikone il pallone che poi viene depositato con il contagiri sul piede di Bonaventura

9′ Djuricic cerca Caputo – Filtrante per Caputo che non riesce ad andare in profondità, occasione persa per portarsi in pareggio

11′ Kouame si mangia il raddoppio – Ikone batte in velocità la difesa e si porta a tu per tu con Audero. Portiere saltato e palla servita a Kouame che di prima trova solo il corpo di Bereszynski

14′ Ci prova Montevago – Torsione dell’attaccante della Sampdoria, Quarta devia il pallone fuori dallo specchio di porta

15′ Ci prova Colley – Montevago prova a servire Colley, il colpo di testa del difensore finisce sopra la traversa

32′ Tolto il rigore per la Fiorentina – Audero e Villar travolgono Jovic che cade a terra in area. Marinelli indica subito il dischetto di rigore poi va a guardare al monitor e cambia la sua decisione

35′ Amione costretto a lasciare il campo – Intervento della barella per Bruno Amione che in un contrasto di gioco si è spaccato il naso sbattendo contro la nuca di Jovic

Migliore in campo: a fine partita PAGELLE

Sampdoria Fiorentina 0-1: tabellino e marcatori

MARCATORI: 3′ Bonaventura.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Ferrari, Colley, Amione (35′ Murillo); Bereszynski, Leris, Villar, Djuricic, Augello; Montevago, Caputo. A disposizione: Contini, Tantalocchi, Rincón, Vieira, Gabbiadini, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Trimboli. Allenatore: Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic. A disposizione: Cerofolini, Gollini, Ranieri, Terzic, Venuti, Igor, Maleh, Zurkowski, Amrabat, Bianco, Barak, Saponara, Cabral, Distefano. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e Rossi di La Spezia. Quarto ufficiale: Rutella di Enna. VAR: Marini di Roma 1. AVAR: Di Martino di Teramo.

AMMONITI: Leris.

L’articolo Sampdoria Fiorentina 0-1 LIVE: Marinelli cambia la decisione, tolto il rigore dopo il check del VAR proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG