Stankovic fa la conta dopo la sconfitta della sua Sampdoria contro la Fiorentina di Italiano: diversi acciaccati tra i blucerchiati

Frattura del setto nasale per il difensore blucerchiato Bruno Amione. È questa la diagnosi dell’infortunio subìto dal difensore argentino nel corso di Sampdoria-Fiorentina, a causa di un forte scontro con Luka Jovic.

L’ex Verona salterà la sfida di mercoledì in casa del Torino. Da valutare anche le condizioni di Tommaso Augello e Alex Ferrari, usciti in anticipo dalla sfida del Ferraris. Il terzino ha accusato un leggero problema al pube, mentre il difensore centrale un fastidio alla caviglia sinistra. Nulla di preoccupante in vista del prossimo turno infrasettimanale.

