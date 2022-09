Le parole di Giampaolo in vista della sfida tra Spezia e Sampdoria: «Siamo in condizione di fare punti. Anzi, dobbiamo farne»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo ha parlato della sfida tra la Sampdoria e lo Spezia. Di seguito le sue parole.

«Lo Spezia ha una sua precisa identità, e non da oggi. Dovremo fare attenzione. Guai, però, se la gara iniziasse a pesare troppo per i miei giocatori. Devi sapere come giocarla ed affrontarla. Serve la capacità di gestire le criticità della partita. Nel calcio è un aspetto determinante. So bene che ciò deriva direttamente dai risultati che fai, ma io conto di riuscirci con la cultura del lavoro, non con le chiacchiere. E adesso giochiamo in trasferta contro un avversario del nostro livello. Siamo in condizione di fare punti. Anzi, dobbiamo farne, sapendo che spesso una prestazione adeguata coincide con il risultato».

L’articolo Sampdoria, Giampaolo: «Non dobbiamo giocare con la pressione» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG