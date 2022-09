Le parole del presidente della Sampdoria, Lanna, sulla cessione: «In questo momento la concentrazione e il focus deve stare sulla partita»

(Alessio Eremita da SampCity) – Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine della presentazione delle nuove maglie della Samp Futsal. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da sampnews24.com.

«Non voglio parlarne. In questo momento la concentrazione e il focus deve stare sulla partita di campionato. Le voci che girano, purtroppo ci sono e ci saranno. Ma in questo momento mi interessano relativamente. Quando ci sarà qualcosa di concreto vedremo. Non so se ci sia oggi qualcosa di concreto perché non dirigiamo noi l’operazione. La cosa importante è la partita contro il Monza. Il resto lo vedremo».

