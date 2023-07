Le parole di Marco Lanna, presidente della Sampdoria, sul futuro del club blucerchiato. Tutti i dettagli in merito

Marco Lanna ha parlato della Sampdoria a margine del Festival Economia in Anteprima di scena a Savona.

PAROLE – «La Sampdoria sta bene, c’è una proprietà che vuole fare. È un bel progetto per i colori blucerchiati. Si sta creando un grande gruppo, i nomi arrivati sono importanti, l’intenzione è quella di venire in Serie A anche se non sarà facile quest’anno. Ma l’intenzione c’è tutta».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG