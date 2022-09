I dirigenti della Sampdoria hann parlato alla fine del lungo CdA: «Ci confronteremo con Giampaolo, ma non è una conferma a tempo»

Alla fine del CdA della Sampdoria hanno parlato sia il presidente Lanna che il vicepresidente Romei. Di seguito le loro parole.

LANNA SU GIAMPAOLO – «Ci confronteremo con lui, ma non è una conferma a tempo. Non ci aiuterebbe. Parleremo con lui e cercherò di uscirne tutti insieme. In questi momenti, in cui le cose vanno male, ci sono colpe per tutti: società, giocatori e allenatore. Paga sempre l’allenatore, ma facendo quadrato penso che potremo migliorare».

ROMEI SULLA CESSIONE DEL CLUB – «Non ci sono problemi immediati, questo continuo catastrofismo non fa bene alla Sampdoria. Dobbiamo riportare serenità. Non dimentichiamoci che il Covid ha creato uno squilibrio economico. I problemi ci sono, ma è compito del CdA cercare di risolverli. Sappiamo che la società è in vendita e pensavamo che il nostro orizzonte temporale si concludesse prima dell’inizio del campionato. Ci sono soggetti interessati, ma non parliamo con loro. Diamo solo collaborazione perché la vendita possa avvenire. Tutta questa pressione sul processo di vendita non fa bene, sento appelli a trasparenza… Le vendite delle società di calcio non si fanno in piazza, non si mettono manifesti. Anzi, chi compra vuole la massima riservatezza. La lettera L’abbiamo appresa dagli organi di stampa, non l’abbiamo letta. Non mettiamo nessun ostacolo, facciamo tutto quello che ci viene chiesto perché è un dovere che deriva dalla carica che abbiamo. Non dipende da noi, è un problema del trustee e di Banca Lazard che è uno dei migliori operatori nel settore. Da quando siamo in carica ci siamo sempre augurati che la vendita avvenga il prima possibile, perché siamo stati incaricati da Vidal di traghettare la società verso il nuovo acquirente. Noi abbiamo gestito la campagna trasferimenti in ottica conservativa, cercando di salvaguardare l’aspetto finanziario. Quando il club sarà venduta, ce lo diranno e noi daremo le dimissioni. Ma non possiamo sapere quando succederà».

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24.COM

L’articolo Sampdoria, le parole di Lanna e Romei dopo il CdA proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG