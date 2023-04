Il report dell’allenamento della Sampdoria in vista della delicata sfida salvezza contro la Cremonese di sabato

Meno due al match tra Sampdoria e Cremonese. In vista della sfida con i grigiorossi, in programma sabato al Ferraris (ore 16.30), Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 2 del Mugnaini una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica e lavori di possesso-palla. Jeison Murillo rientrato dal permesso, Abdelhamid Sabiri in campo ma a parte rispetto al resto del gruppo. Sessioni differenziate anche per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Gunter; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, è in programma la rifinitura pomeridiana.

