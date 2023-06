Fabio Grosso è vicinissimo alla panchina della Sampdoria: dopo l’addio annunciato al Frosinone è pronto a ripartire dalla B

Fabio Grosso è vicinissimo alla panchina della Sampdoria. L’allenatore ha deciso di non proseguire la propria avventura con il Frosinone dopo la promozione in Serie A e sarebbe pronto a rimanere in seconda categoria per tentare l’avventura con i liguri.

I contatti si sono intensificati nelle ultime ore, con la trattativa giunta ormai alle battute finali.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG