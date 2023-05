Le Sampdoria, dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, è tornata in campo per allenarsi sotto gli ordini di Dejan Stankovic

Di seguito il report pubblicato dalla Sampdoria con un aggiornamento sugli infortunati.

REPORT – Subito in campo. La Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° maggio, al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettersi immediatamente al lavoro in vista del turno infrasettimanale con il Torino, in programma mercoledì al “Ferraris” (ore 18.00). Dejan Stankovic e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con la Fiorentina; allenamento completo per gli altri componenti della rosa. Singoli: Medhi Léris, sostituito durante la sfida del “Franchi” in seguito ad una contusione alla spalla destra, si è sottoposto a cure. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Bram Nuytinck, mentre Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano i rispettivi percorsi di recupero. Domani, martedì, è in programma la rifinitura pomeridiana in vista della sfida con i granata.

