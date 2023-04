Le parole del vice allenatore della Sampdoria, Nenad Sakic, prima del calcio d’inizio della partita contro lo Spezia

Nenad Sakic, vice allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match di Serie A contro lo Spezia. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

DICHIARAZIONI – «Stasera è un derby, sappiamo quanto ci tiene la società e la tifoseria. Sarà una partita difficile come del resto tutte quelle di Serie A. Ci siamo preparati bene, non dobbiamo ripetere il primo tempo contro il Lecce. Non possiamo sbagliare atteggiamento».

