Una sola vittoria e un pareggio, ma due punti in classifica (-2 per la penalizzazione) per la Sampdoria di Pirlo che contro il Cittadella ha perso ancora in casa.

Al termine della partita tanti fischi dagli spalti per la squadra. I blucerchiati non riescono a ingranare in Serie B e ora nel weekend arriva l’esame Parma al Tardini, tra le squadre più in forma del campionato. Ma sarà ancora Pirlo in panchina

