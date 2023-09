Alan Sherarer, attaccante storico del Newcastle, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della squadra in vista dell’esordio col Milan in Champions

Alan Sherarer è il bomber storico del Newcastle, chiamato stasera ad affrontare il Milan nell’esordio in Champions.

A La Gazzetta dello Sport ha affidato il suo pensiero sulle prospettive della sua ex squadra: «Può qualificarsi per gli ottavi. Giocare a Newcastle sarà difficile per chiunque, sia per il valore della squadra che per i tifosi di St.James’s Park. La squadra verrà messa a dura priva, ma ha abbastanza per uscire dal girone»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG