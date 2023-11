Questa sera in campo in Serie B l’anticipo tra Sampdoria e Spezia, ecco le probabili formazioni del derby ligure

Questa sera in campo in Serie B l’anticipo tra Sampdoria e Spezia, ecco le probabili formazioni del derby ligure. In campo c’è la possibilità concreta di vedere tutti e tre i fratelli Esposito: Sebastiano coi blucerchiati, Salvatore e Pio con gli aquilotti.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Borini, S. Esposito; Verre. Allenatore: Andrea Pirlo

SPEZIA (4-3-1-2): Dragowski; Amian, Nikolau, Muhl, Moutinho; Cassata, S. Esposito, Kouda; Antonucci; Verde, P.Esposito. Allenatore: Luca D’Angelo

