José Mourinho può tornare a sorridere perché in questo tour de force della Roma fino a dicembre potrà contare anche sul ritorno di Pellegrini.

Il capitano giallorosso, come riportato da Cronache di Roma, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è già a disposizione per questo weekend. A distanza di tempo, dunque, il centrocampista è pronto a tornare tra i convocati.

