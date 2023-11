Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a Tuttosport dell’attaccante argentino dell’Inter

Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a Tuttosport dell’attaccante argentino dell’Inter. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Per me è un onore rappresentarlo. Lautaro merita un 10 come voto per la sua persona. E un altro 10 come voto per la sua famiglia. In più parliamo di uno dei primi tre attaccanti centrali a livello mondiale. Quindi le assicuro che per me, che ho alle spalle una navigata carriera come agente di calciatori, è davvero un onore incredibile poterlo rappresentare. Dove può arrivare? Dove arrivano i suoi sogni. E al momento il suo sogno si chiama Inter».

RINNOVO – «Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno. Incontro? Lo faremo nel momento più adeguato».

ARABIA – «Era tutto vero ma lui non ha voluto sentire nemmeno la proposta».

