Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Empoli

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Questa partita e questo finale sono l’emblema dell’intera stagione, in cui abbiamo pagato ogni minimo errore. Abbiamo affrontato in modo giusto l’Empoli, con rischi calcolati, era tutto sotto controllo. I ragazzi hanno dato tutto, sanno per quale club giocano e devono rispettare sé stessi, i compagni, il club. E oggi l’hanno. E’ incredibile, non ho più le parole perché questa vittoria ci avrebbe dato almeno una settimana di pace».

CONTINUA SU SAMPNEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG