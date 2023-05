Le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, nel post partita contro la Sampdoria. Tutti i dettagli

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Sampdoria-Empoli .

PAROLE – «Ora si sta meglio. Abbiamo passato un periodo difficile nel girone di ritorno, ci siamo complicati le cose, poi è uscito il nostro spirito e siamo riusciti a portare a casa i punti. Ora il nostro umore è ben diverso, adesso ci divertiamo nelle partite finali. In quei momenti ti passano per la testa tutti i momenti difficili, tutto quello che c’è stato dietro le quinte. Questo gruppo non mi ha mai tradito, ha buttato il cuore oltre l’ostacolo. Siamo stati tutto l’anno lontani dalla zona retrocessione, è giusto che sia finita in questo modo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG