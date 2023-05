Le parole di Svilar, portiere della Roma, dopo l’esordio ufficiale con il club giallorosso contro il Bologna

Svilar ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo l’esordio contro il Bologna.

PAROLE – «Sensazioni molto buone, abbiamo fatto vedere un bel gioco e difensivamente siamo stati bravi. Non abbiamo segnato, ma era un campo difficile. Era il mio esordio in serie A, normale essere un po’ tesi all’inizio. Ringrazio il mister, quando mi fanno giocare io faccio il mio lavoro. E’ bello allenarsi con Rui Patricio, ha tantissima esperienza. Sono cresciuto tanto mentalmente nel guardarlo e giocare. Sono contento, soprattutto di giocare e di non prendere gol. Ringrazio Mourinho».

