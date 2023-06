La Sampdoria svela tutti i compiti del direttore tecnico Nicola Legrottaglie: ecco di che cosa si occuperà

La Sampdoria dimentica il passato e guarda al futuro grazie alla mentalità del nuovo proprietario Andrea Radrizzani, che si sta dedicando alle questioni di “campo” in vista della prossima stagione di Serie B.

L’imprenditore milanese ha nominato Nicola Legrottaglie come head of performance, un ruolo innovativo in Italia che offrirà al dirigente un ampio margine di azione dal punto di vista sia sportivo sia dirigenziale. Il suo ruolo sarà quello di fare da raccordo tra proprietà, squadra e allenatore. Potrà inoltre esprimere la propria opinione sugli aspetti tecnici e rappresenterà un vero e proprio punto di riferimento per i calciatori. Una presenza fissa in quel del quartier generale blucerchiato.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG